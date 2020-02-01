Модернизированный Changan CS75 FL появится в России в феврале

Модернизированный Changan CS75 FL появится в России в феврале

01.02.2020, 18:04, Разное

Представители китайской автомобильной марки Changan анонсировали выход модернизированной версии кроссовера CS75 FL на российском рынке. Новое транспортное средство появится в магазинах уже в этом месяце.
По сравнению с предшественником, данное транспортное средство обзаведется более агрессивной радиаторной решеткой, а также 18-дюймовыми колесными легкосплавными дисками и светодиодной оптикой. Что касается интерьера автомобиля, то здесь стоит выделить 10,5-дюймовый сенсорный экран и двузонный «климат». В подкапотном пространстве появится 1,8-литровый 150-сильный мотор, функционирующий в паре с шестискоростной АКПП от Aisin.

Кроссовер доступен и в переднеприводной и полноприводной версии. Стоимость и более подробные сведения касательно комплектаций новинки Changan CS75 FL должны объявить за несколько дней до начала реализаций.



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Последнее: Представители китайской автомобильной марки Changan анонсировали выход модернизированной версии кроссовера CS75 FL на российском рынке. Новое транспортное средство появится в магазинах уже в этом месяце. По сравнению с предшественником, данное транспортное средство обзаведется более агрессивной радиаторной решеткой, а также 18-дюймовыми колесными легкосплавными дисками и светодиодной оптикой. Что касается интерьера автомобиля, то здесь стоит выделить 10,5-дюймовый […]

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