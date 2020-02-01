В Башкирии мужчина в больнице избил беременную женщину-врача

В Башкирии мужчина в больнице избил беременную женщину-врача

01.02.2020, 18:04, Разное

В Башкирии житель в медучреждении избил беременную женщину-врача. Нападение было совершено, когда пострадавшая пребывала на рабочем месте.
Максим Забелин, глава Минздрава Башкирии, на странице собственного аккаунта в Instagram сообщил, что инцидент имел место 31 декабря в больнице Нефтекамска. Нападавшим является родственник ребёнка, члены семьи которого отказались посещать кабинет срочной помощи. Мужчина вытащил медика из кабинета и прилюдно побил. Беременная врач вследствие полученных травм потеряла сознание и была экстренно госпитализирована. Теперь ей грозит потеря ребёнка.

Сотрудники регионального СКР инициировали проверку по факту случившегося. Работники ведомства проведут опрос очевидцев произошедшего и экспертизы для определения степени тяжести нанесённого потерпевшей вреда. По итогам проверки действиям избившего беременную женщину мужчины дадут правовую оценку, на основании которой будет принято решение относительно открытия уголовного дела.



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