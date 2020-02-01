Наука: Средство против алкоголизма может помочь в лечении рака

Создание эффективной противораковой терапии остается одной из самых сложных задач в медицинских исследованиях. Дело в том, что раковые клетки используют собственную иммунную систему хозяина для роста и распространения, что в итоге становится смертельно опасно.

Такие иммунные клетки, как макрофаги, которые обычно защищают нормальные клетки организма, захватываются злокачественными клетками и превращаются в МАО-клетки (макрофаги, ассоциированные с опухолью). Подобные макрофаги населяют микроокружение опухоли и подавляют противоопухолевый иммунный ответ, обеспечивая более активную пролиферацию клеток рака.

В последние годы МАО привлекли большое внимание со стороны ученых как потенциальная мишень для противораковой терапии. Группа исследователей из Токийского университета под руководством профессора Юйи Терашимы показала, что, блокируя определенный белок в макрофагах, ассоциированных с опухолью, можно подавлять развитие опухолей. А ингибитором способен выступать дисульфирам — препарат, применяемый при лечении алкоголизма.

Четырнадцать лет назад под руководством Терашимы был открыт цитоплазматический белок FROUNT, который регулирует процессы перемещения макрофагов в организме. Этот протеин играет важную роль в хемотаксисах клеток — реакциях на химические раздражители. При блокировании экспрессии FROUNT клетки (в том числе макрофаги) практически теряют способность реагировать на хемокины — вещества, контролирующие клеточную миграцию.

В новом исследовании, которое опубликовано в издании Nature Communications, ученые провели скрининг 131.200 соединений, чтобы найти эффективный ингибитор FROUNT. Им, как мы уже писали выше, оказался дисульфирам. Этот препарат сейчас применяют в качестве лекарства от алкоголизма: он останавливает процесс распада этилового спирта в организме на стадии ацетальдегида. Употребление алкоголя на фоне приема дисульфирама вызывает интоксикацию, сопровождаемую тошнотой, рвотой и недомоганием, и формирует отвращение ко вкусу и запаху этанола.

Оказалось, дисульфирам способен также связываться с молекулой FROUNT, делая ее недоступной для взаимодействия с компонентами передачи сигналов хемокинов. При тестировании на мышах дисульфирам ингибировал движение макрофагов и тем самым облегчал другим клеткам иммунной системы борьбу против опухоли.

В дальнейшем ученые хотят глубже разобраться во взаимодействии дисульфирама с сигнальными белками, влияющими на движение клеток, поскольку макрофаги представляют собой проблему при различных типах заболеваний. Работа исследователей из Токийского университета может стать основой для создания препаратов — ингибиторов белка FROUNT широкого спектра действия.

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