Наука: В геноме африканцев нашли следы неандертальской ДНК

Геном современных жителей Африки сохранил куда больше следов неандертальской ДНК, чем до сих пор считали ученые. Наши прямые предки встретились и стали иногда скрещиваться с ними, выйдя из Африки в Евразию между 50 и 80 тысячами лет назад.

Однако волны более поздних обратных миграций принесли некоторые неандертальские гены и на Черный континент. К такому выводу пришли авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell.

Напомним, неандертальцы были ближайшими родственниками H. sapiens, населявшими часть Европы и Азии задолго до появления здесь наших предков — с 800 тысяч лет назад. Они исчезли около 40 тысяч лет назад, однако успели встретиться с большой волной сапиенсов, так что ДНК современных людей за пределами Африки на 1,5-2 процента — неандертальская. Считалось, что «чистыми» сапиенсами остались лишь «коренные» жители Африки южнее Сахары. Однако и у современных африканцев таких следов — примерно 0,5 процента неандертальской ДНК.

Дело в том, что прежде для поиска неандертальских фрагментов в ДНК современных людей их сравнивали друг с другом, а также с ДНК современных представителей африканских племен (например, народов йоруба из Нигерии) — в качестве «референсной». Считается, что те с неандертальцами совершенно не взаимодействовали и никаких следов в ДНК не сохранили. Однако если это не так, то подобное сопоставление неизменно искажало результаты любых сравнений.

Чтобы избавиться от этого искажения, генетик из Принстонского университета Джошуа Эки (Joshua Akey) и его коллеги предложили новый метод статистического анализа геномов IBDmix, не требующий «референсной» популяции. Ученые собрали образцы ДНК 2,5 тысячи жителей Африки, Европы и Дальнего Востока, сопоставив их с ранее полученными данными о геномах неандертальцев, останки которых были найдены в Южной Европе и Сибири.

Такая работа и обнаружила у африканцев порядка 0,5 процента неандертальской ДНК. Более чем 94 процента этих фрагментов обнаруживаются и в геноме жителей Евразии, указывая на то, что получены они были уже позднее — от них, а не напрямую от неандертальцев. Эти гены затрагивают работу иммунной системы и защиту от ультрафиолета, так что, по-видимому, быстро закрепились и распространились по Африке.

Новый совершенный метод анализа позволил различить и более любопытные детали человеческого генома и прошлого. Так, ученые показали, что часть сохранившейся у нас неандертальской ДНК была получена ими от более древней волны сапиенсов, покинувших Африку еще между 150 и 100 тысячами лет назад. В ходе следующих миграций — уже обратно в Африку, начиная с 20 тысяч лет назад — некоторые такие фрагменты снова «вернулись» в геном наших предков.

В сумме же в современных европейских популяциях IBDmix насчитал 1,7 процента неандертальской ДНК, в дальневосточных — 1,8 процента. Небольшое количество неандертальского генома, оказавшееся затем снова в Африке, заметно ближе к той части, что сохранилась у европейцев. Это указывает, что именно от них африканцы не так давно получили ДНК наших общих вымерших родственников.

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