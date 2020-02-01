Australian Open выиграла 21-летняя американка российского происхождения

Australian Open выиграла 21-летняя американка российского происхождения

01.02.2020, 17:54, Новости дня

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) в женском одиночном разряде выиграла американка российского происхождения София Кенин, сообщается в официальном Twitter турнира.

В финале соревнования 21-летняя теннисистка в трех сетах (4:6, 6:2, 6:2) обыграла бывшую первую ракетку мира 26-летнюю Гарбинье Мугурусу (Испания). В третьем круге соревнования испанка выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Maiden Slam [email protected] captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Как отмечается на сайте Australian Open, Кенин стала самой молодой победительницей турнира Большого шлема за 20 лет, с момента, когда 19-летняя Винус Уильям выиграла на Уимблдоне.

После этой победы Кенин поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, потеснив одну из самых титулованных теннисисток мира американку Серену Уильямс.

Как пишет российское агентство РБК, София Кенин родилась в 1998 году в Москве. Почти сразу после ее рождения родители эмигрировали в США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) в женском одиночном разряде выиграла американка российского происхождения София Кенин, сообщается в официальном Twitter турнира. В финале соревнования 21-летняя теннисистка в трех сетах (4:6, 6:2, 6:2) обыграла бывшую первую ракетку мира 26-летнюю Гарбинье Мугурусу (Испания). В третьем круге соревнования испанка выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину. Maiden Slam [email protected] […]

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