Помпео пообещал Лукашенко предоставить 100% нефти, которая нужна Беларуси

Помпео пообещал Лукашенко предоставить 100% нефти, которая нужна Беларуси

01.02.2020, 17:52, Новости дня

Американские энергопроизводители готовы предоставить по конкурентной цене 100% нефти, которая нужна Беларуси – об этом госсекретарь Майк Помпео сказал во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоялись в субботу в Минске.

Госсекретарь Майк Помпео прибыл в субботу с визитом в Республику Беларусь, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Это первый визит главы Госдепартамента в Беларусь с 1994 года.

«США хотят помочь Беларуси построить собственную суверенную страну», — заявил Помпео, подчеркнув, что его поездка не приведет к отмене американских санкций против Беларуси, однако сможет ускорить решение этого вопроса.

В 2007-2008 годах США ввели санкции против Беларуси за нарушение прав человека.

Госсекретарь отметил, что США поддерживают независимость республики, при этом принимая во внимание тесные связи между Москвой и Минском. Помпео заявил, что у Беларуси «длительная история с Россией, однако мы не говорим о выборе между нами и ними». Помпео также заверил главу МИД Беларуси в том, что США готовы полностью обеспечить республику нефтью «по конкурентным ценам».

Глава Госдепартамента пообещал, что вскоре США назначат посла в Минске. В Беларуси нет американского посла с 2008 года: после введения санкций уровень дипломатического представительства был понижен.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Последнее: Американские энергопроизводители готовы предоставить по конкурентной цене 100% нефти, которая нужна Беларуси – об этом госсекретарь Майк Помпео сказал во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоялись в субботу в Минске. Госсекретарь Майк Помпео прибыл в субботу с визитом в Республику Беларусь, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром […]

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