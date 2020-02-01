Стало известно о закрытии ряда школ Москвы на карантин

Несколько московских школ закрываются на карантин, школьники будут учиться в дистанционном режиме, информирует радиостанция «Эхо Москвы».
Переход на дистанционное обучение некоторых школ столицы распространяется на учеников с 1-го по 7-й классы, уточняет «Эхо Москвы». Однако официальных заявлений о данных мерах пока не поступало.
Ранее уроки были отменены в школах Забайкалья.
Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.
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Последнее: Несколько московских школ закрываются на карантин, школьники будут учиться в дистанционном режиме, информирует радиостанция «Эхо Москвы». Переход на дистанционное обучение некоторых школ столицы распространяется на учеников с 1-го по 7-й классы, уточняет «Эхо Москвы». Однако официальных заявлений о данных мерах пока не поступало. Ранее уроки были отменены в школах Забайкалья. Напомним, число заразившихся новым коронавирусом […]
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