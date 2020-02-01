В Кремле назвали сроки эвакуации россиян из Китая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС.

В Минобороны сообщили, что будет задействовано пять самолетов ВКС России, на борту которых будут военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.





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Последнее: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля. «В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее российское посольство в Китае начало составлять […]