Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

01.02.2020, 17:30, Новости дня

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку. В нее войдут пять самолетов ВКС.

Как сообщили в субботу в Минобороны РФ, на каждом самолете будут находиться военные медики и военные специалисты в области вирусологии. Они будут иметь средства индивидуальной защиты, необходимые медицинские препараты и все для того, чтобы быстро поставить диагноз, пишет "Интерфакс".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что первые рейсы начнут выполняться в начале следующей недели, поскольку потребовалось некоторое время, чтобы согласовать полетную информацию с китайской стороной. Планируется, что военные самолеты вывезут из Китая россиян 3-4 февраля.

Источник: Вести



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