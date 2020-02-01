Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку. В нее войдут пять самолетов ВКС.
Как сообщили в субботу в Минобороны РФ, на каждом самолете будут находиться военные медики и военные специалисты в области вирусологии. Они будут иметь средства индивидуальной защиты, необходимые медицинские препараты и все для того, чтобы быстро поставить диагноз, пишет "Интерфакс".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что первые рейсы начнут выполняться в начале следующей недели, поскольку потребовалось некоторое время, чтобы согласовать полетную информацию с китайской стороной. Планируется, что военные самолеты вывезут из Китая россиян 3-4 февраля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: "Это манипулирование": так охарактеризовал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сегодняшнюю встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео в Минске. Помпео посетил белорусскую столицу в рамках своего евразийского турне. В американском Госдепе целью визита назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии", а также подтвердить стремление […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Международные спортивные организации не захотели переносить соревнования из России / 11 декабря
- Из-за неисправности отменен запуск «Союз-2.1а» с военным спутником / 26 января
- Найдены черные ящики разбившегося Су-57 / 24 декабря
- Общество: Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе / 6 января
- Американцы забрали останки погибших во время крушения самолета в Афганистане – СМИ / 28 января
- Париж готов обратиться в ВТО из-за возможных пошлин Вашингтона на французские товары / 9 декабря
- Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве / 29 января
- Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве Восточного / 27 декабря