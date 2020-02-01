Патриарх считает, что в Конституции не хватает Бога

Патриарх считает, что в Конституции не хватает Бога

01.02.2020, 17:30, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о боге, написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Предложение молиться за эту инициативу прозвучало во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию интронизации патриарха. В качестве аргумента иерарх привел цитату из государственного гимна, где упоминается "хранимая богом" земля. По мнению патриарха, именно вера в бога является той возвышенной идеей, которая формирует нравственность, в том числе и политическую. А упоминание бога в Конституции будет соответствовать убеждениям большинства россиян, считает он.

Митрополит Кирилл был избран Патриархом Московским и всея Руси в конце января 2009 года.

Источник: Вести



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