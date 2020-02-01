Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Писатель Захар (Евгений) Прилепин создал новую партию и назвал ее "За правду".

На учредительном съезде решение об организации было принято единогласно участниками движения "За правду" — 58 делегатами из различных субъектов РФ. Нужно реализовывать все, что касается конституции, социальной политической и культурной жизни, объяснил лидер партии Прилепин, передает РИА Новости.

Ранее Прилепин говорил о намерении поучаствовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Источник: Вести

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