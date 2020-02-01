Минск готов делать все, чтобы кризис на востоке Украины прекратился как можно скорее – МИД Беларуси

Беларусь готова принимать участие в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщается белорусское госинформагентство “Белта”, об этом 1 февраля заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео.

“Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров”, – отметил он.

По словам Макея, Минск поддержит любые форматы переговоров, в том числе с участием США, если они помогут разрешению кризиса.

“Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон”, – заключил Макей.

В свою очередь Майкл Помпео заявил, что обсуждал российско-украинский конфликт на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и тот выразил надежду, что США сыграют свою роль в урегулировании кризиса.

“Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем”, – заверил он.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы(Украина – ОБСЕ – Россия) и нормандского формата (Украина – Франция – Германия – Россия). Заседания контактной группы проводятся в столице Беларуси Минске.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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