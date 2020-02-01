ЛАГ поддержала Палестину и отвергла «сделку века» Трампа

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века» президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
«ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую «сделку века», так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает… международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской администрацией по ее выполнению», – сказано в итоговом заявлении заседания ЛАГ, передает РИА «Новости».
При этом ЛАГ отметила, что стратегическим вариантом решения проблемы является план на основе арабской мирной инициативы, принятой на саммите в Бейруте в 2002 году.
Кроме того, в итоговом заявлении организация предостерегла Израиль от попыток реализовать сделку и возложила ответственность за вероятные последствия на США и Израиль. «Призываем международное сообщество противостоять любым реальным действиям правительства Израиля», – сказано в документе.
Ранее глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними из-за объявленной Трампом «сделки века».
Напомним, 28 января Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Аббас отверг предложение США. Однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.
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Последнее: Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века» президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. «ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую «сделку века», так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает… международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской […]
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