Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после объявления Трампом о «сделке века». Об этом Аббас заявил на внеочередном заседании Лиги арабских государств.

«Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», — сказал Аббас.

Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп огласил свой план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Так называемая «сделка века» предполагает сосуществование Израиля и Палестины, сохранение Иерусалима неделимой столицей Израиля, а также статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей всех религий, разоружение палестинской группировки ХАМАС и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

О том, можно ли считать план Трампа реализуемым, как сделка может повлиять на будущее Палестины, а также при каких условиях палестинцы могли бы на нее пойти, The Insider рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ и эксперт института Ближнего Востока Сергей Серегичев.

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