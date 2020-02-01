Камера сняла падение метеорита на Урале

Интернет-пользователю удалось запечатлеть на видео падение метеорита над Уралом. Как можно заметить на кадрах, космический объект разрывался на очень близком расстоянии от нашей планеты.
Именно в связи с этим вспышка была очень яркой. Стоит напомнить, что в большинстве случае метеориты разрываются примерно в 25-27 километрах от поверхности Земли.
Автор видео отметил, что данное событие произошло в одном из районов Свердловской области.
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