Камера сняла падение метеорита на Урале

Камера сняла падение метеорита на Урале

01.02.2020, 17:21, Разное

Интернет-пользователю удалось запечатлеть на видео падение метеорита над Уралом. Как можно заметить на кадрах, космический объект разрывался на очень близком расстоянии от нашей планеты.
Именно в связи с этим вспышка была очень яркой. Стоит напомнить, что в большинстве случае метеориты разрываются примерно в 25-27 километрах от поверхности Земли.

Автор видео отметил, что данное событие произошло в одном из районов Свердловской области.



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