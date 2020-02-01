Юлия Высоцкая: «Завидую умеющим красиво стареть европейкам»

Отечественная актриса театра и кино, ведущая кулинарных шоу Юлия Высоцкая призналась, что испытывает страх перед старостью. При этом 46-летняя артистка завидует европейкам, которые умеют стареть «достойно и красиво».

В программе «Мне это нравится!» на канале видеохостинга YouTube Юлия Высоцкая откровенно поделилась боязнью стареть, хотя и понимает неизбежность естественного процесса. В странах Европы отношение к возрасту, по мнению актрисы, гораздо проще, чем в России, поэтому женщины там не испытывают страха стать менее привлекательной. Европейки среднего и пожилого возраста в любом случае не теряют никаких преимуществ, а ощущение «социальной защищённости» также остаётся неизменным.



В РФ же только молодым людям открываются «все двери и дороги», но с годами жизнь усложняется. Юлия Высоцкая констатировала, что больше всего ей нравится «умение стареть» у жительниц Франции и Италии. Вероятно, они обладают неким секретом, благодаря которому сохраняют внешнюю привлекательность до глубокой старости. Высоцкая считает, что европейки не подвержены прессингу со стороны мужчин, это может быть одним из факторов «достойного старения».

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