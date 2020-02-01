Мнение: Трофейные залежи Мариба

В продолжение темы катастрофы саудитов и их наемников в Марибе https://colonelcassad.livejournal.com/5607812.html.

На Yemen Wrath начали выкладывать видео погрома в хорошем качестве. Пропагандистского материала там на месяцы вперед.

Согласно обновленным данным, потери хадистов и саудитов составили около 3500 убитыми, ранеными и пленными, что почти в 2 раза превысило потери после поражения в Наджране.

Таким образом, это не только крупнейшее поражение саудитов и хадистов за последние годы, но и чрезвычайно затратное с точки зрения потерь, сравнимых с потерями при неудачном штурме Ходейды.

Большое 40-минутное видео с нарезками боевых эпизодов, покойниками, трофеями, бегством саудитов и хадистов, торжеством хуситов и т.д.

Ниже идут фрагменты — как вырезки из большого видео, так и первые пропагандистские ролики использующие наиболее яркие фрагменты разгрома интервентов.

Работа ракетных частей хуситов.

Про наступление на Сану после произошедшего можно забыть.

PS. И коротко по ряду поступивших вопросов.

1. Почему хуситы сжигают трофейную технику? — Тяжелая техника очень удобная цель для авиации интервентов, которая господствует в воздухе. Недостаток ГСМ. Отсутствие комплектующих. Трудности с эксплуатацией разнородных старых и новых машин из разных стран мира. Поэтому большинство трофейной техники уничтожают. То что может пригодиться в рамках используемой хуситами стратегии и тактики — используется, в первую очередь различные тачанки и некоторые ББМ. Собственно, даже имеющуюся у хуситов технику, которая досталась им от старой йеменской армии (включая танки, артиллерию и баллистические ракеты), они используют ограниченно, опять же в силу уязвимости тяжелой техники в условиях очень слабой ПВО. Если год ПВО в Йемене будет давать ощутимые результаты и начнут сбивать боевые самолеты, то возможно, мы увидим более частое применение тяжелой техники хуситами и менее активное сжигание трофейной техники.

2. Почему бригады хадистов побежали? — Часть местных племенных шейхов переметнулись на сторону хуситов, обеспечив переход ударных групп хуситов в тыл саудитам и хадистам, в результате чего был осуществлен комбинированный удар по фронту интервентов с одновременным ударом с тыла, который привел к возникновению паники и быстрому коллапсу обороны на всю глубину и отступлению превратившемуся в бегство. Отсюда и брошенные штабы, склады и полевые лагеря с сотнями единиц военной техники. Разведка саудитов и хадистов все проспала (точно также как в Наджране, где бодрое наступление к югу от границы натолкнулось на совершенно внезапное контрнаступление хуситов), хотя хуситы задействовали достаточно крупные силы, которые смогли добиться оперативной внезапности даже в условиях господства противника в воздухе. Это уже далеко не первый раз, когда наземные части интервентов расплачиваются за просчеты штабов и косяки разведки.

3. Что делают с пленными? — Частично меняют на своих пленных, некоторых вербуют в свои ряды, некоторых отпускают по домам под честное слово не воевать против хуситов. Милосердие имеет определенную логику — хуситы используют это для пропаганды, указывая на то, что они воюют в первую очередь с иностранными интервентами и их пособниками, а простые йеменцы служащие Хади обмануты или же воюют ради денег из-за нищеты. Расчет строится на том, что в будущем хадисты будут более охотно сдаваться в плен и менее упорно сражаться в длительных сражениях.

Также пленных используют для инженерных работ — копания подземных укрытий, тоннелей, разгребания завалов после саудовских бомбардировок и так далее. В отношении пленных в основном соблюдаются принципы Женевской конвенции, хотя хуситы ее и не подписывали. При всех попытках пропаганды Саудовской Аравии, ей так и не удалось прицепить хуситам ярлык "военных преступников" и "нарушителей законов войны", в то время как Саудовской Аравии все труднее отбиваться от обвинений в многочисленных военных преступлениях против гражданского населения.

4. Изменит ли эта победа общий ход войны? — Скорее всего нет. Хуситы просто ведут активную стратегическую оборону, поддерживая активное состояние "Йеменской язвы", которая истощает Саудовскую Аравию. Они не могут победить чисто военным путем в силу разности ресурсных потенциалов, но могут гарантировано не дать победить Саудовской Аравии. Это полностью устраивает Тегеран, который устроил Эр-Рияду персональный Афганистан, из которого нет позитивного выхода. Силы хуситов слабее саудовской коалиции, и могут лишь перемалывать ее силы, но не полностью ее победить. Цель — вынудить Эр-Рияд уйти самостоятельно, сделав продолжение войны чрезвычайно не выгодным делом. Таким образом Талибан победил в Афганистане, заставив США искать с ними мира на своих условиях. Таким образом хуситы будут идти к победе в Йемене. Каждое такое поражение как в Марибе или Наджране, больно бьет по основному заказчику войну — финансово, материального, медийно, репутационно. И мы видим, как такие поражения привели к тому, что часть первоначального состава коалиции вышла из войны или ограничивается теперь символическим участие. Также мы видим обострение противоречий внутри самой саудовской коалиции, а также отсутствие действий, которые могли бы поколебать стратегические позиции хуситов. Последняя попытка такого рода провалилась во время битвы за Ходейду, а новые планы "перелома" с наступлением на Сану обрушились еще до того, как их смогли претворить в жизнь. Эр-Рияд стоит перед неприятным выбором — надо либо увеличивать расходы на эту войну, чтобы попытаться переломить негативные тенденции в ходе боевых действий. Либо можно оставить все как есть и новые погромы и баллистические "приветы" будут лишь вопросом времени. Ну или искать выход из того болота, в которое саудовское королевство загнал бородатый авантюрист-расчленитель мечтавший о "маленькой победоносной войне".

Источник: Colonel Cassad

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