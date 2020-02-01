Минобороны рассказало о подготовке к эвакуации россиян из Китая

Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая. В ведомстве уточнили, что будут задействованы пять самолетов ВКС России.
«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию РФ задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», – сказано в сообщении Минобороны, передает РИА «Новости».
Там отмечено, что министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
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