Макрон и Ле Пен сделали заявления по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в скором времени отправиться в Великобританию, чтобы "поддержать и усилить" двусторонние связи Парижа и Лондона после Brexit.
"В области обороны, науки или культуры у нас по-прежнему будут тесные двусторонние связи (с Великобританией), и я продолжу их защищать", — пообещал Макрон, выступая с телеобращением к нации. Выдержки из его речи приводит РИА Новости.
Комментируя выход Великобритании из Евросоюза, французский президент назвал его "историческим сигналом тревоги", который должен прозвучать в каждой из стран ЕС.
По его мнению, Brexit стал возможен из-за того, что Евросоюз оказался не готов к радикальным изменениям. Хотя, продолжил Макрон, сейчас единая Европа необходима как никогда — чтобы защищать интересы европейцев, в частности в условиях политики, проводимой США или Китаем.
Лидер же французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выход Великобритании из ЕС должен ознаменовать начало формирования "Европейского альянса независимых наций". К этому призывает ее партия и, по словам Ле Пен, хочет подавляющее большинство европейцев.
"Этот Европейский Союз войдет в историю как оглушительный провал!" — написала она в своем Twitter в субботу.
Brexit официально состоялся в ночь на 1 февраля. В настоящее время начался 11-месячный переходный период, в течение которого Лондон должен договориться с 27 оставшимися в ЕС странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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