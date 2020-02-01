КХЛ. «Барыс» оказался сильнее «Авангарда»

КХЛ. «Барыс» оказался сильнее «Авангарда»

01.02.2020, 17:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в столице Казахстана Нур-Султане, где местный "Барыс" принимал омский "Авангард". Хозяева победили с результатом 4:3.

К 23 минуте "Барыс" выигрывал 3:0 после бросков Дмитрия Гуркова, Кирилла Панюкова и Алексея Маклюкова. Семен Ручкин одну шайбу отыграл, но нападающих хозяев площадки Павел Акользин в четвертый раз отправил шайбу в ворота "черных ястребов". Но еще до перерыва Сергей Шумаков и Кирилл Семенов сократили отставание до минимума. Третий период не принес успех ни одной из сторон, что устроило "Барыс", который победил 4:3.

"Барыс" набрал 73 очка и, находясь на третьем месте в Восточной конференции, приблизился к "Авангарду". У омичей осталось 77 очков, и они идут вторыми.

Источник: Вести



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