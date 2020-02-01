Сергей Лавров и Ван И обсудили борьбу с 2019-nCoV

Сергей Лавров и Ван И обсудили борьбу с 2019-nCoV

01.02.2020, 17:06, Новости дня

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Китая Ван И в телефонном разговоре в субботу обсудили мероприятия, предпринимаемые властями Китая по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает российский МИД.

Глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил меры Пекина в сдерживании эпидемии. Министры также обсудили взаимодействие двух стран в этой сфере, пишет РИА Новости.

Новый тип коронавируса распространяется в КНР с декабря прошлого года. От болезни и осложнений умерли 259 человек. Заразились инфекцией почти 12 тысяч.

Источник: Вести



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