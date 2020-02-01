Сергей Лавров и Ван И обсудили борьбу с 2019-nCoV

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Китая Ван И в телефонном разговоре в субботу обсудили мероприятия, предпринимаемые властями Китая по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает российский МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил меры Пекина в сдерживании эпидемии. Министры также обсудили взаимодействие двух стран в этой сфере, пишет РИА Новости.
Новый тип коронавируса распространяется в КНР с декабря прошлого года. От болезни и осложнений умерли 259 человек. Заразились инфекцией почти 12 тысяч.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Удивительная новость из Бельгии. Там открыт Мемориальный музей Союза советских граждан. Дело в том, что в эту страну в годы войны в рабство были угнаны тысячи молодых советских девушек. Им всем было по 15-16 лет. Советские девушки. Одна мечтала о сцене, другая хотела стать врачом, третья — летчицей. Но в 1942-м пришли фашисты. Девчонок хватали сотнями, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обвинение запросило пять лет для сотрудника ярославской ИК‑1, признавшегося в пытках заключенного / 14 января
- Названы сроки визита нового посла США в Россию / 24 декабря
- Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за возможного обмена экс-беркутовцев / 23 декабря
- Киркоров вместе с Ани Лорак отпраздновал день рождения своей дочери / 3 декабря
- Исследование: какое поведение приводит к потере веса / 29 января
- Юбилей Сталина отметили на его родине / 21 декабря
- Климкин заявил об отсутствии шансов у нынешней Украины вступить в ЕС / 5 января
- Площадь пожара на складе в Москве достигла 7 тыс. кв. метров / 13 декабря