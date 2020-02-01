Сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял участие в конкурсе бодибилдеров

Единственный сын отечественной актрисы театра и кино Елены Яковлевой на странице в Instagram опубликовал фото, сделанное на конкурсе бодибилдеров. Денис Шальных принял участие в данном культурно-спортивном мероприятии, продемонстрировав результаты регулярных и усиленных тренировок.

По словам Дениса Шальных, конкурс оказался для него хорошим опытом, но в дальнейшем принимать участие в подобных действах он не планирует. Перед соревнованиями бодибилдеров сын Елены Яковлевой, вероятно, устраивал «сушку», так как в подписи к снимку рассказывает о своём весе, ранее составлявшем более 95 килограммов, а сейчас уменьшившемся до 88 кг. Также Шальных заметил, что для бодибилдеров важно быть «вовлеченным в процесс», и только в этом случае есть все шансы на победу.



Немного ранее Денис Шальных, которого в Сети нередко называли фриком из-за огромного количества татуировок, начал удалять «нательную живопись». В первую очередь он «очищает» лицо, на чём, по некоторым данным, настаивала новая возлюбленная сына именитой актрисы.

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