Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

Сурок Тимка III во время традиционной церемонии на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина предсказал раннюю весну в этом году, сообщает “Суспільне”.

Когда грызуна достали из норы, он не увидел своей тени. Это значит, что весна должна наступить в течение шести недель.

“Тимка шокирован такой погодой, но весна будет продолжаться. Тепло станет через шесть недель”, – сказала смотритель станции Надежда Токарская.

За свою работу Тимка получил в награду букет из овощей и фруктов.

На биостанции ХНУ имени Каразина в Гайдарах День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние три года. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию.

Традиция определять сроки наступления весны по поведению сурков зародилась в XIX веке в городе Панксатони (штат Пенсильвания, США).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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