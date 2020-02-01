Москва отказала в посадке самолету с летящими из Китая гражданами ФРГ

Самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки, информирует газета Helsingin Sanomat.

«Незадолго до посадки в Москве РФ отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», – цитирует сообщение газеты РИА «Новости».

В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердили факт посадки самолета. Там отметили, что это техническая остановка, при которой пассажиры не покидают борт самолета, но меняется экипаж. Также стало известно, что далее самолет направляется во Франкфурт, на нем летят 126 человек.

Первоначально планировалось, что самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии сделает промежуточную остановку в Москве.

Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, которое вышло в эфир на YouTube-канале адвоката 31 января, заявил, что сын вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер не имел достаточной квалификации для того, чтобы работать в составе совета директоров украинской компании Burisma. «У него не было квалификации вообще никакой. […]