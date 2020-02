Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь за 25 лет

Государственный секретарь США Майк Помпео 1 февраля прибыл в Минск. Об этом сообщает белорусское госинформагентство «Белта».

Во время визита, написал глава Госдепартамента США в Twitter, он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Помпео добавил, что госсекретарь США приезжает в Беларусь впервые за 25 лет.

Today I will visit Belarus – the first visit by a U.S. Secretary of State in 25 years. I look forward to meeting with President Lukashenka and Foreign Minister Makei in #Minsk as we look to expand our relationship.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 1, 2020

Дипломатические отношения между США и Беларусью были установлены 28 декабря 1991 года, вскоре после того, как Беларусь объявила о независимости. В 1994 году страну посетил президент Соединенных Штатов Билл Клинтон – это был первый и на данный момент единственный визит американского главы государства в Беларусь.

В 2004 году Вашингтон ввел экономические санкции против Беларуси и лично президента Лукашенко. В принятом Конгрессом «Акте о демократии в Беларуси» содержались требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследования оппозиционеров и СМИ, а также провести честные выборы президента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

