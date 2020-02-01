Вернувшегося из Китая студента в Петрозаводске госпитализировали

Студент петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в республиканскую инфекционную больницу», – написал Охлопков на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, сейчас молодой человек находится в изоляторе, его состояние оценивается как стабильное. Для определения типа вируса, у больного взяты анализы. Они будут отправлены для исследования в Санкт-Петербург и в Москву.

«Завтра вечером результаты должны быть готовы. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков», – заключил Охлопков.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.





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