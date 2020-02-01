Настя Каменских рассказала о гармонии в отношениях с родителями

Певица Настя Каменских пояснила о гармонии в отношениях с родителями. Молодым супругам удалось достичь взаимопонимания со всеми членами теперь уже большой семьи.

Сотрудничество в творческом плане Насти Каменских и Алексея Потапенко-Потапа воплотилось в личный союз в 2019 году. Они долго скрывали свои чувства от окружающих. Сегодня популярные артисты откровенно делятся подробностями своей семейной жизни. Недавно сообщалось о том, как необычно для некоторых складываются отношения между бывшей и новой семьями Потапа во время совместного отдыха. Кстати, Ирина Горовая и Потапенко продолжают сотрудничество, несмотря на развод, а первая супруга вместе со своим избранником даже присутствовала на свадебном торжестве знаменитого дуэта.

Каменских смогла найти общий язык с родителями мужа, а у Потап сложились чудесные отношения с мамой жены. Певица даже говорит, что между ними «большая любовь». Напряженный график артистов не позволяет им часто общаться с родственниками, хотя они и находят время для совместных встреч в кругу дружной семьи, сообщает «Слово и Дело».

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