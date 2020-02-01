Самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии не пустили в Москву

Самолет с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Согласно плану полета, распространенному бундесвером, самолет вылетел из Кельна в Ухань, забрал эвакуируемых и отправился обратно. По пути он собирался совершить запланированную посадку в Москве, где его должен был ждать новый экипаж, чтобы пилотировать самолет дальше. Однако посадку по неизвестным причинам не разрешили.
В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, РИА «Новости» подтвердили факт посадки самолета. Это техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж. На борту находятся 126 человек, он направляется во Франкфурт, сообщили в финской компании.
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