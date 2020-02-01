Далай-лама посоветовал мантру от коронавируса

Далай-лама посоветовал мантру от коронавируса

01.02.2020, 16:30, Новости дня

Далай-лама посоветовал буддистам читать мантры богини Тары для борьбы с коронавирусом, сообщили в фонде "Сохраним Тибет" и выложили запись с его голосом на soundcloud.com, передает РИА Новости.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Очень быстро был определен возбудитель болезни это коронавирус 2019-nCoV. От него погибли 259 человек, заражены почти 12 тысяч, из них двое – в России.

Богиня Тара (спасительница) – существо, достигшее просветления и помогающее другим достичь того же.

 

Источник: Вести



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