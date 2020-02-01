В школе, где учился красноярский губернатор, учителям сделали кабинет в туалете, а уроки проходят в коридорах. Видео

В школе №41 города Иланский в Красноярском крае для учителей оборудовали кабинет в бывшем туалете из-за аварийного состояния помещений, сообщает «ТВК Красноярск».

Как отмечает «Красноярск Онлайн», эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Местные СМИ с осени 2019 года пишут о том, что конструкция здания разрушается, в коридорах оборудуют классы. Часть парт стоит в столовой. Учеников кормят привозной едой в одноразовой посуде. Из соображений безопасности начальную школу перенесли в здание спортивной.

Власти обещали заняться капитальным ремонтом в 2020 году или построить в городе новую школу, если здание признают слишком ветхим, но пока никакие меры не были предприняты.

В пресс-службе губернатора еще в ноябре рассказали радиостанции «Говорит Москва», что глава региона, который закончил эту школу, осведомлен о состоянии учебного заведения.

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Последнее: В школе №41 города Иланский в Красноярском крае для учителей оборудовали кабинет в бывшем туалете из-за аварийного состояния помещений, сообщает «ТВК Красноярск». Как отмечает «Красноярск Онлайн», эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс. Местные СМИ с осени 2019 года пишут о том, что конструкция здания разрушается, в коридорах оборудуют классы. Часть парт стоит в столовой. Учеников кормят привозной едой в одноразовой посуде. Из […]