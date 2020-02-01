Поклонники Анастасии Заворотнюк видят вероятную причину болезни актрисы в сглазе

В начале осени минувшего года появилась информация о диагностированной у актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк серьёзной болезни. Семья артистки крайне редко делится подробностями о ей состоянии, что, вероятно, и провоцирует различные слухи и домыслы. Некоторые поклонники знаменитости предполагают, что причина недуга может скрываться в сглазе.

В соцсети Instagram в прошлом году была создана страница поддержки продолжающей бороться с болезнью Анастасии Заворотнюк. В этом аккаунте семья артистки иногда публикует некоторую информацию, но последний раз посты обновлялись накануне новогодних праздников, а на просьбы подписчиков рассказать хотя бы о текущем состоянии здоровья нет никакой реакции. В связи с этим поклонники Заворотнюк пытаются самостоятельно разобраться в причинах недуга, предполагая свои версии. Так, недавно одна из фанаток написала, что популярности актрисы могли завидовать недоброжелатели, а потому в её адрес «направлялись» злые помыслы, что и послужило причиной развития недуга.



Огромное число подписчиков искренне желает Анастасии Заворотнюк выстоять и победить болезнь, продолжая молиться о её выздоровлении. Семье советуют всегда надеяться только на положительный исход, а ещё лучше – принять происходящее и отпустить, после чего все проблемы постепенно могут начать исчезать и жизнь наладится.

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Последнее: В начале осени минувшего года появилась информация о диагностированной у актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк серьёзной болезни. Семья артистки крайне редко делится подробностями о ей состоянии, что, вероятно, и провоцирует различные слухи и домыслы. Некоторые поклонники знаменитости предполагают, что причина недуга может скрываться в сглазе. В соцсети Instagram в прошлом году была создана страница […]