Мнение: Почему они в шубах?

Мнение: Почему они в шубах?

01.02.2020, 16:19, Разное

В нашумевшей истории крымских чиновниц, навестивших блокадниц с батонами  напервес, меня зацепил даже не скверный душок подобного пиара.

Мне стало интересно, почему чиновницы   ходят в шубах?  В Керчи!  Где даже в январе средняя температура воздуха — плюсовая!

Шубы в Крыму – это признак достатка?  Признак, что жизнь удалась? Или в Керчи даже в плюсовую температуру, чиновникам все-рвно холодно?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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