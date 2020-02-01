Мнение: Почему они в шубах?

В нашумевшей истории крымских чиновниц, навестивших блокадниц с батонами напервес, меня зацепил даже не скверный душок подобного пиара.
Мне стало интересно, почему чиновницы ходят в шубах? В Керчи! Где даже в январе средняя температура воздуха — плюсовая!
Шубы в Крыму – это признак достатка? Признак, что жизнь удалась? Или в Керчи даже в плюсовую температуру, чиновникам все-рвно холодно?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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