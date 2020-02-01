Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Телеведущий Владимир Познер назвал «злобным враньем» рассказы иностранцев о том, что в РФ якобы едят детей.
«Насчет того, что в РФ едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно», – приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online».
Так он ответил на вопрос российской студентки, которая учится в Италии. Девушка пересказала разговор со своими итальянскими одногруппниками, по словам которых, в их школе на уроках истории рассказывали о случаях каннибализма во время голода в Советском Союзе.
«Конечно, во время блокады Ленинграда были случаи каннибализма, разумеется, в городе не осталось ни одной собаки или кошки. И о таких вещах следовало бы говорить», – добавил Познер.
При этом на замечание студентки о том, что в российских школах на уроках об этом речи не идет, телеведущий отметил: «То, что не рассказывают на уроках неприятную правду, это, к сожалению, характерно не только для нас. Это верно и для самых «передовых» стран. В итальянских школах очень мало рассказывают о временах Муссолини. В американских – о геноциде индейцев, в турецких – об армянской резне 1915 года».
Ранее Познер объяснил, почему не станет снимать фильм о России.
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Последнее: Телеведущий Владимир Познер назвал «злобным враньем» рассказы иностранцев о том, что в РФ якобы едят детей. «Насчет того, что в РФ едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно», – приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online». Так он ответил на […]
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