«Локомотив» проиграл «Партизану» в серии пенальти

В Катаре стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", а также сербского "Партизана". В первом матче "Локомотив" и "Партизан" сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше выполнили игроки белградского клуба.
В первом тайме соперники обменялись голами. На точный удар железнодорожника Эдера на 30 минуте через четыре минуты ответил бывший полузащитник Зоран Тошич. Во второй половине встречи Мацей Рыбус забил второй мяч в ворота "Партизана", но этот гол не был засчитан.
Согласно регламенту, победитель был определен с помощью пенальти. Игроки "Партизана" били без промаха, а Роман Тугарев и Мацей Рыбус не смогли переиграть сербского вратаря Неманью Стевановича. "Партизан" выиграл 4:2. В 18.00. на поле выйдут футболисты "Спартака" и "Ростова".
В первом тайме получил травму и был заменен полузащитник Антон Миранчук. Футболист сборной РФ может пропустить несколько месяцев. После перерыва был травмирован другой игрок московского клуба и российской сборной Дмитрий Баринов.
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Последнее: В Катаре стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", а также сербского "Партизана". В первом матче "Локомотив" и "Партизан" сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше выполнили игроки белградского клуба. В первом тайме соперники обменялись голами. На точный удар железнодорожника Эдера на 30 минуте через четыре минуты ответил бывший полузащитник Зоран […]
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