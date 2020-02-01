Камеры запечатлели огненный болид в небе над Уралом. Видео

В ночь на минувший четверг, 30 января, на видео попал момент падения болида. Как рассказал автор видео, явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.

По словам пользователя, разместившего ролик в Сети, кадры были сделаны на территории Ирбитского района Свердловской области.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, на месте предполагаемого падения фрагментов гостя из космоса уже полевой отряд.

Ученый отметил, что им удалось локализовать район поиска северо-восточнее Тюмени. Работу осложняет труднодоступная местность, где приходится проводить работы.

Источник: Вести

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