Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая. Причиной, по сообщению немецкого таблоида Bild, была названа нехватка мощностей на земле.

В пятницу, 31 января, Airbus A310 вылетел в Ухань для эвакуации граждан Германии из эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV. Днем ранее в Москву вылетели пилоты сменного экипажа для пилотирования самолета на обратном пути после дозаправки в российской столице.

По информации немецкого издания, самолет забрал из Уханя 144 человека: 108 немцев, 34 китайца, одного болгарина и одного американца. И там же, пока самолет находился на земле, было получено известие об отказе РФ в промежуточной посадке самолета в Москве.

Россия, правда, согласовала пролет немецкого лайнера над ее территорией, сообщил командир Воздушного флота правительства Германии полковник Даниэль Дракен. Однако в промежуточной посадке в одном из московских аэропортов было отказано со ссылкой на недостаток мощностей на земле.

Вместо этого самолет полетел через Хельсинки. По сообщению ВВС Германии, он уже благополучно сел в финской столице для дозаправки и смены экипажа.

#coronavirus: Der #A310 der Flugbereitschaft ist sicher in Helsinki gelandet. Die Crew wird gewechselt und das Flugzeug für den Weiterflug nach Frankfurt betankt. @bundeswehrInfo @Bw_Einsatz #Team_Luftwaffe pic.twitter.com/Xy7zrrBs7n

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 1, 2020

Источник: Вести

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