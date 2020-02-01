КХЛ. «Сибирь» обыграла минское «Динамо»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске. "Сибирь" принимала минское "Динамо" и выиграла с результатом 3:2.
Сибиряки мощно провели второй период. Егор Миловзоров отличился при игре в полных составах, а Данил Романцев дважды реализовал численное преимущество. Но перед самым перерывом Павел Денисов отыграл один гол. В третьем периоде Иван Дроздов сократил отставание до минимума. Однако "Сибирь" удержала победный счет 3:2.
"Сибирь" набрала 63 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У минчан 35 очков и одиннадцатая позиция на Западе.
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