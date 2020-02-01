На трассе в Челябинской области родители погибли на глазах у ребенка

В минувшую пятницу, 31 января, на автодороге М5 "Урал" в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с летальным исходом.
Как сообщает ГТРК "Башкортостан", автомобиль Kia Sorento под управлением 55-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым ВАЗ-2107.
В результате столкновения погиб 27-летний мужчина, находившийся за рулем "семерки", его 33-летняя супруга скончалась через некоторое время после ДТП. Семилетняя дочь погибших выжила и была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии.
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