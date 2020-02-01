Sohu: У России есть шанс свергнуть гегемонию США после фиаско на Ближнем Востоке

Sohu: У России есть шанс свергнуть гегемонию США после фиаско на Ближнем Востоке

01.02.2020, 16:04, Разное

В недавнем материале, обнародованном изданием Sohu, авторы обсуждают агрессию США на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, после фиаско Вашингтона в данном регионе у РФ есть шанс свергнуть гегемонию Америки.
В статье Sohu звучит мнение, что Москва должна воспользоваться возможностью, ввиду того, что позиции США на Ближнем Востоке сейчас значительно ослаблены после провального вмешательства властей «мирового гегемона» в ситуацию с Сирией. Несмотря на это, Вашингтон продолжает попытки сохранить собственное влияние в регионе, стараясь «навязать» новую геополитическую войну. При этом Россия, как считают авторы материала, уже выиграла битву и имеет на Ближнем Востоке больший вес, погашая возникающие конфликты, а не развязывая другие.

С начала текущего года, а именно после убийства генерала Сулеймани и ряда провокаций, одна из которых стала косвенной причиной авиакатастрофы с украинским пассажирским самолётом, на Ближнем Востоке всё чаще звучит призыв: «Yankees, go home!». Таким образом ключевые игроки региона показывают негативное отношение к проводимой США агрессивной политике, информирует iReactor.



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Последнее: В недавнем материале, обнародованном изданием Sohu, авторы обсуждают агрессию США на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, после фиаско Вашингтона в данном регионе у РФ есть шанс свергнуть гегемонию Америки. В статье Sohu звучит мнение, что Москва должна воспользоваться возможностью, ввиду того, что позиции США на Ближнем Востоке сейчас значительно ослаблены после провального вмешательства властей «мирового […]

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