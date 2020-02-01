Ученые назвали домашние средства для лечения артрита

Артрит всех типов характеризуется воспалением суставов и болью в результате нарушения хрящевой ткани.Любой тип артрита может вызвать боль и длительное повреждение сустава. Ученые назвали эффективные домашние средства, которые могут замедлить прогрессирование заболевания и в конечном итоге лечить его симптомы.

Поскольку физические нагрузки, такие, как бег или бег трусцой, оказывают огромное давление на суставы, водные упражнения, такие как плавание, являются отличной альтернативой для тех, кто страдает артритом. Вода служит естественным источником сопротивления для интенсивности упражнений, в дополнение к обеспечению плавучести, которая поддерживает вес тела для необходимого сброса давления в суставах. Во время исследования взрослые с остеоартрозом, которые участвовали в программе водных упражнений, не только потеряли вес, но и улучшили свою координацию, диапазон движений, настроение и качество жизни, помимо уменьшение боли. Исследователи говорят о 40–60 минутах водных упражнений трижды в неделю для постоянного обезболивания.

Потеря веса снимает давление на суставы, что приводит к снижению боли и жесткости. Это связано с тем, что на фунт массы тела приходится три фунта дополнительного напряжения в коленном суставе и шесть фунтов дополнительного давления в тазобедренном суставе, что приводит к быстрому разрушению хряща между суставами и обострению остеоартрита.

Йога, которая фокусируется на правильном выравнивании тела, используя опоры, чтобы поддержать тело, помогает снять воспаление и напряжение, которые характеризуют артрит. Исследование 2013 года, в котором изучалась эффективность 6-недельной программы йоги Айенгара для молодых женщин с РА, показало, что те, кто практиковал, сообщали о значительном улучшении здоровья, настроения, качества жизни, а также способности справляться с хронической болью.

Как горячая, так и холодная ванны уменьшают боль при артрите. Тепловая терапия помогает кровообращению и успокаивает суставы и мышцы. Она включает в себя теплую ванну или душ и успокаивающие процедуры с использованием теплого парафина, грелки или грелку. Холодная терапия ограничивает кровеносные сосуды, замедляя кровообращение, уменьшая отеки и онемение при боли. Холодная обработка включает в себя погружение пораженного сустава в ледяную воду и облегчение боли с помощью мешка со льдом, завернутого в полотенце.

Следует отметить, что эффективность процедур зависит от состояния кожи. Если они приводят к повреждению кожи или травме, лучше всего прекратить. Применение холодных процедур заключается в том, что они должны воздействовать не более 20 минут за один раз.

Согласно данным Фонда по лечению артрита, боль, вызванную артритом, может быть ослаблена путем регулярного массажа мышц и суставов. Эксперты полагают, что массаж снижает выработку в организме гормона стресса кортизола и нейротрансмиттера P, который связан с болью, а также повышает уровень серотонина для улучшения настроения.

Два исследования воздействия массажа на артрит — одно для людей с РА на верхних конечностях, другое для тех, кто страдает коленным артритом — обнаружили, что массаж с умеренным давлением приводит к уменьшению боли, улучшению силы захвата и большей амплитуде движений в пораженных конечностях.

Витамин D — он не только укрепляет кости, но и помогает поддерживать иммунную систему организма. Одно исследование показало, что те, кто страдает от РА, имеют более низкие уровни витамина D по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания, а также имеют тенденцию испытывать самые высокие уровни активности заболевания. Решения проблемы дефицита витамина D включают воздействие солнечного света и потребление пищи, богатой питательными веществами, в дополнение к добавкам с витамином D, которые доступны на рынке.

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