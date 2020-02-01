Мнение: Наконец-то Брекзит, последствия ПОПС для Германии и околонулевой рост Еврозоны

1. Свершилось: после десятимесячной задержки Великобритания всё же вышла из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон не захотел повторять незавидную судьбу Терезы Мэй, бросил всё на карту Брекзита и выполнил обещания, данные британским евроскептикам. Для этого пришлось пожертвовать Северной Ирландией, которая останется в составе единого рынка ЕС:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выход_Великобритании_из_Европейского_союза

https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-51324431

Будет крайне интересно посмотреть на дальнейшие события. Без Великобритании Евросоюз станет гораздо слабее в финансовом, военном и дипломатическом плане, однако, вероятно, сможет проводить более проевропейскую и менее проамериканскую внешнюю политику.

Престиж Евросоюза в результате выхода Британии серьёзно упал: как шутят на западных форумах, теперь это корабль, с которого сбежала самая жирная крыса. Дальнейшее расширение ЕС на юге и востоке Европы тоже теперь под большим вопросом.

Великобритания, между тем, рискует распасться на части. Напомню, что государство состоит из четырёх крупных регионов, три из которых, — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, — имеют сейчас сильный сепаратистский настрой:

https://olegmakarenko.ru/650010.html

Пока что серьёзных опасений не вызывает только Уэльс. Помимо привязанной к ЕС Северной Ирландии проблемы могут возникнуть с Шотландией: если там пройдёт новый референдум за независимость, то шотландцы могут проголосовать за выход из Соединённого Королевства ради возвращения в Евросоюз.

Об условиях торговли и сотрудничества Великобритания с Брюсселем так и не договорилась. До конца 2020 года страна останется в составе единого экономического пространства, и за это время договорённость должна быть достигнута. Власти ЕС ранее уже неоднократно давали понять, что намерены как следует наказать Британию в экономическом отношении, чтобы надёжно запугать других участников дружеского союза.

2. Несмотря на попытки Европейского центрального банка максимально снизить наличное обращение в Европе, количество бумажных денег в главной экономике ЕС продолжает расти. И это совершенно неудивительно. Когда у вас действует политика отрицательных процентных ставок (ПОПС), – то есть банки вам отдают меньше, чем вы туда вкладываете, – становится выгоднее держать деньги в наличной форме:

https://lenta.ru/news/2020/01/31/polon/

В Германии местные банки начали испытывать проблемы с наличными деньгами. Их оказалось негде держать, так как хранилища в главной экономике Европы переполнились, пишет Bloomberg.

В декабре запасы наличности в немецких банках достигли рекордных 43,4 миллиарда евро. Это в три раза больше, чем было в мае 2014 года, когда Европейский центробанк (ЕЦБ) опустил ставку по депозитам ниже нуля.

С того момента политика ЕЦБ не изменилась. Более того, в сентябре прошлого года ставка опустилась до минус 0,5 процента. Это означало, что банкам приходится платить за собственные депозиты в ЕЦБ. Многие финансовые организации посчитали, что держать наличные, даже с учетом затрат на хранилище и логистические проблемы, выгоднее.

Однако такое решение столкнулось с физическими проблемами. Так, владелец хранилищ в Мюнхене рассказал, что получил запрос от нескольких банков на хранение наличных, но вынужден был отказать всем, так места больше не осталось. Эксперты ожидают, что ситуация приведет к строительству новых хранилищ уже в ближайшее время.

В материале отмечается, что проблема касается всех европейских банков, но в Германии ситуация особенно острая. Это связано со спецификой немецкого общества, которое остается консервативным по отношению к конфиденциальности персональных данных и расчетам наличными. Кроме того, уровень сбережений граждан Германии в два раза больше по отношению к доходам, чем в других странах. Это означает, что банковская система вынуждена нести больше расходов.

3. Брекзит произошёл далеко не в лучшее для Евросоюза время. Рост экономики в зоне евро снизился почти до нуля, впервые с 2013 года, когда пожар долгового кризиса в странах Южной Европы удалось затушить программами помощи и мерами экономии:

https://lenta.ru/news/2020/01/31/weak/

Темпы роста ВВП еврозоны в четвертом квартале 2019 года оказались самыми слабыми с 2013-го, пишет Bloomberg.

Совокупный ВВП еврозоны, в которую входят 19 стран, в конце прошлого года вырос на 0,1 процента, что стало самым низким показателем за последние шесть лет. В третьем квартале был зафиксирован рост на 0,3 процента.

Причиной рекордного проседания экономики стал спад в двух крупных экономиках Европы — Франции и Италии. В то же время Германия, испытывавшая проблемы в течение 2019 года и достигшая технической рецессии (ВВП сокращался на протяжении двух кварталов подряд), в четвертом квартале показала небольшой рост — официальные данные ожидаются позднее.

Пожалуй, европейским властям повезло, что в Китае началась угрожающая всему человечеству эпидемия коронавируса. Это позволило отвлечь внимание СМИ от Брекзита и печальных экономических показателей.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. Свершилось: после десятимесячной задержки Великобритания всё же вышла из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон не захотел повторять незавидную судьбу Терезы Мэй, бросил всё на карту Брекзита и выполнил обещания, данные британским евроскептикам. Для этого пришлось пожертвовать Северной Ирландией, которая останется в составе единого рынка ЕС: https://ru.wikipedia.org/wiki/Выход_Великобритании_из_Европейского_союзаhttps://www.bbc.com/news/live/uk-politics-51324431 Будет крайне интересно посмотреть на дальнейшие события. Без Великобритании […]