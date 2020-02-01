Кулеба: От перестановки Путина внутри системы агрессивная политика РФ в отношении Украины не изменится

Изменения в российскую конституцию не поменяют «природу политики» этой страны, в том числе — в отношении Украины. Такое мнение в интервью «Укринформу», которое вышло 31 января, высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что РФ является «открытым врагом» Украины с 2014 года – момента, когда был аннексирован Крым.

«Ее агрессия представляет угрозу существованию Украинского государства. То, что они переставят [президента РФ Владимира] Путина с одной должности на другую, не изменяет природы их политики. Я очень мало интересуюсь всеми этими перестановками, потому что понимаю, что от перестановки господина Путина внутри системы агрессивная политика России в отношении Украины не изменится. Россия совершила преступление агрессии против нашего государства, и пока это преступление не будет прекращено, пока мы не увидим фундаментального изменения в отношении России к Украине, мы должны воспринимать их как угрозу. При этом это правда, что обе страны должны стремиться к нормализации отношений и стабилизации, и для этого сейчас прилагаются усилия», – сказал вице-премьер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 января 2020 года Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. 20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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