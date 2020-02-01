В Санкт-Петербурге полиция задержала участников одиночных пикетов против изменения Конституции

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников одиночных пикетов против изменения Конституции

01.02.2020, 15:43, Новости дня

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади во время одиночных пикетов прошли задержания. Первым полицейские задержали одного из участников акции, Вадима Казака, когда он отказался подписать предупреждение о правилах проведения публичного мероприятия, сообщает «ОВД-Инфо».

Одиночные пикеты на площади в центре Петербурга проходили в знак протеста против изменения Конституции России. 

После Казака полицейские начали хватать и уводить в автобусы других людей, которые вставали с плакатом на его место. Пока известно о задержании семи человек: Вадима Казака, Марины Кен, Али Кантемирова, Евгения Мусина, Александра Тонконогова, Асана Мумджи, Егора Строева и Владимира Шипицына. Четверых из них доставили в 77-й отдел полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

Известно, что одного из задержанных, Шипицына, полицейские уронили, он ударился головой.

 



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