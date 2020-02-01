Погибшего при обрушении петербургского стадиона высотника заставили работать без страховки

Опубликован последний разговор рабочих проводивших демонтаж спорткомплекса в Санкт-Петербурге.

Опубликован последний разговор рабочих, проводивших демонтаж спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». Стадион обрушился 31 января. Один рабочий погиб, не успев запрыгнуть в люльку; его тело нашли под завалами.

Последний разговор удалось записать на камеру которая была закреплена на каске погибшего Матвея Кучерова, которому было 29 лет. Он вместе с напарником Александром Бардыниным отсоединял металлические винты, которые держали крышу от внешнего бетонного кольца.

Кучеров общался с начальством и крановщиком. Люльку с рабочими при этом поднимали вслепую — машиниста по рации ориентировали сами высотники.

В определённый момент рабочий штаб оказался недоволен скоростью работ по демонтажу. После этого Кучерову и Бардынину сказали, чтобы они прицепились к люльке, чтобы с внешнего кольца здания резать ванты. Это предполагало отсутствие всякой страховки.

«Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», — пояснили в штабе.

Кучерову такой план работы не понравился, и он спрашивал у начальства, не опасно ли такое решение. Но ему все равно пришлось приступить к работе. Следующие ванты он срезал в три раза быстрее, чем первые.

Несмотря на очевидную опасность работы на высоте, Кучеров отстегнулся от люльки для того, чтобы ускорить темп. В результате при демонтаже 15-го крепления конструкция спорткомплекса не выдержала нагрузки и обрушилась. Кучеров не успел добивать до люльки.

Площадь обрушения «Петербургского» оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров, рухнуло 80% конструкций стен и кровли. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

На месте снесенного СКК планировалось к 2023 году построить самую крупную ледовую арену мира на 20 тысяч зрителей. Власти Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» в январе заключили соглашение по проекту реконструкции спорткомплекса с ледовой ареной.

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