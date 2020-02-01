В российской школе учителей отправили работать в туалет

В российской школе учителей отправили работать в туалет

01.02.2020, 15:40, Новости дня

Там оборудовали кабинет из-за того, что часть помещений находится в аварийном состоянии.

В одной из школ в городе Иланский Красноярского края учительскую перенесли в туалет. Это произошло из-за того, что часть здания признали аварийной и закрыли на ремонт.

Ни детей, ни педагогов в другую школу переводить не стали, а просто переоборудовали уборные в кабинеты. Сколько преподавателям придётся работать в туалетах, пока здание буквально разваливается на глазах, неизвестно.

Ремонтные работы в школе пришлось приостановить: выяснилось, что фундамент весь покрылся трещинами, из-за чего всё нужно перестраивать полностью. Экспертиза здания должна закончиться в первом квартале 2020 года.

Более того, красноярские власти планировали начать капитальный ремонт учебного заведения в 2020 году. Если же его признают ветхой, рядом обещали построить новую школу.

«Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях — не верьте», — написал пользователь, выложивший ролик.

Об аварийной школе в Иланском стало известно еще в ноябре 2019 года. Конструкции здания подверглись разрушению из-за того, что кирпичные стены оказались без гидроизоляции. В результате учеников сослали в пристройку, а часть классов оборудовали в коридорах.

К слову, именно эту школу заканчивал действующий губернатор Красноярского края Александр Усс. Кроме того, накануне в этой же школе ученика ударили в глаз молотком за то, что он «сдал» курящих старшеклассников.

Ранее в России нашли самую маленькую школу с одной единственной ученицей.



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