В российской школе учителей отправили работать в туалет

Там оборудовали кабинет из-за того, что часть помещений находится в аварийном состоянии.
В одной из школ в городе Иланский Красноярского края учительскую перенесли в туалет. Это произошло из-за того, что часть здания признали аварийной и закрыли на ремонт.
Ни детей, ни педагогов в другую школу переводить не стали, а просто переоборудовали уборные в кабинеты. Сколько преподавателям придётся работать в туалетах, пока здание буквально разваливается на глазах, неизвестно.
Ремонтные работы в школе пришлось приостановить: выяснилось, что фундамент весь покрылся трещинами, из-за чего всё нужно перестраивать полностью. Экспертиза здания должна закончиться в первом квартале 2020 года.
Более того, красноярские власти планировали начать капитальный ремонт учебного заведения в 2020 году. Если же его признают ветхой, рядом обещали построить новую школу.
«Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях — не верьте», — написал пользователь, выложивший ролик.
Об аварийной школе в Иланском стало известно еще в ноябре 2019 года. Конструкции здания подверглись разрушению из-за того, что кирпичные стены оказались без гидроизоляции. В результате учеников сослали в пристройку, а часть классов оборудовали в коридорах.
К слову, именно эту школу заканчивал действующий губернатор Красноярского края Александр Усс. Кроме того, накануне в этой же школе ученика ударили в глаз молотком за то, что он «сдал» курящих старшеклассников.
Ранее в России нашли самую маленькую школу с одной единственной ученицей.
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