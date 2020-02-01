Ксения Собчак против Дарьи Мороз: чей танец сексуальнее?

Выступление бывшей супруги Константина Богомолова на премьере сериала шокировало всех гостей.
На днях в Москве состоялась громкая премьера второго сезона сериала «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. Самым запоминающимся моментом мероприятия стал провокационный танец Дарьи Мороз, которая играет в сериале одну из главных ролей. Актриса вышла на сцену и, скинув туфли, станцевала в мини-платье под песню «Моя душа рваная».
По словам присутствующих на премьере гостей, Богомолов оценил перфоманс бывшей супруги. Пикантность смелой выходке Дарьи Мороз добавляет то, что танец видела и новая жена режиссера Ксения Собчак.
В Сети зажигательное выступление актрисы уже назвали развратным и сравнили его со свадебным номером Собчак. Напомним, что 13 сентября журналистка в откровенном наряде станцевала под песню «Войди в меня», не стесняясь раздвигать ноги перед гостями и родителями жениха Константина Богомолова.
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