Польшу обвинили в «шаромыжничестве» из-за жажды компенсации от России за Вторую мировую войну

Мария Захарова раскритиковала слова главы польского МИД после высказывания о желании репараций от РФ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после высказывания ее представителя о желании репараций от России. Так она прокомментировала заявление замглавы польского ведомства Павла Яблонского.

Захарова прокомментировала заявление Яблонского словами «Павел, перестаньте шаромыжничать». Затем дипломат выразила надежду, что польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола и расскажут о нем Яблонскому.

Ранее заместитель главы МИД Польши заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. По мнению дипломата, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности.

Польша нередко настаивает на своем праве требовать компенсацию за Вторую мировую войну. Так, в 2017 году речь шла о сумме в 30 миллионов рублей.

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