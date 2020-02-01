Оставленным в Шереметьево детям нашли новый дом

Оставленным в Шереметьево детям нашли новый дом

01.02.2020, 15:39, Новости дня

Мальчиков вернули в Комсомольск-на-Амуре.

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

На бабушку уже оформили документы о временной опеке. Также удалось решить вопросы с детским садом и школой, куда будут ходить братья.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре прибыл вместе со своими детьми (восьми и пяти лет) в столичный аэропорт Шереметьево из Хабаровска. Он оставил своих детей одних в аэропорту, а сам улетел в Ростов. Вскоре отец сам пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной.

Впоследствии стало известно, что дети жили с отцом, отдельно от матери. У нее оказалась новая семья, а отношений с сыновьями и их отцом она не поддерживала. Однако женщина, беременная третьим ребенком, утверждала, что готова забрать детей. Кроме того, мать мальчиков заявляла о насилии в семье.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, а в отношении отца детей — по статье «Истязание». Кроме того, они установили, что за этой семьей раньше наблюдали органы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.



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