Взорвавшийся над Уралом метеор попал на видео

Он не распался на части, а приземлился целым.

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора. Видео опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский.

Суперболид можно было наблюдать в небе над Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областями. На записи видно, как метеор с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего возникает яркая вспышка.

Падение метеора произошло 30 января в 3:13 по екатеринбургскому времени. По сообщениям СМИ, объект не распался на части, а приземлился целым.

В декабре 2018 года упавший в Хабаровском крае метеорит перекрыл реку у Бурейской ГЭС.

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