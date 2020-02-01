Взорвавшийся над Уралом метеор попал на видео

Он не распался на части, а приземлился целым.
В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора. Видео опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский.
Суперболид можно было наблюдать в небе над Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областями. На записи видно, как метеор с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего возникает яркая вспышка.
Падение метеора произошло 30 января в 3:13 по екатеринбургскому времени. По сообщениям СМИ, объект не распался на части, а приземлился целым.
В декабре 2018 года упавший в Хабаровском крае метеорит перекрыл реку у Бурейской ГЭС.
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