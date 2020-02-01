Путин потребовал эвакуировать россиян из Китая на военных самолетах

Путин потребовал эвакуировать россиян из Китая на военных самолетах

01.02.2020, 15:39, Новости дня

Рейсы начнутся уже сегодня, 1 февраля.

Российских туристов будут вывозить из районов Китая, пораженных коронавирусом, на самолётах ВКС (воздушно-космические силы) России. Такой приказ издал Владимир Путин.

Военная авиация начнет рейсы уже сегодня, рассказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

1 февраля в Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этого открыли три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. 1 февраля, планируется пропустить более 100 россиян. При пересечении госграницы туристы проходят медосмотр и термометрию.

Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек.

31 января впервые коронавирус выявили на территории России, в Забайкалье и Тюменской области. «Блокнот» также рассказал об их состоянии здоровья.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса 2019nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.



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